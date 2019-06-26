В День крымскотатарского флага в Киеве прошло праздничное шествие

В День крымскотатарского флага по Крещатику в центре столицы прошло символическое шествие, сообщает УНН.
В связи с праздником, центром города пронесли большой флаг крымскотатарского народа. В акции приняло участие не менее 100 человек. Люди шли пешком, несли флаг в руках. Участие в мероприятии принял Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также нес флаг.
Колонна из людей двигалась в направлении от Бессарабки до Европейской площади.
В разных странах Европы работники Министерства иностранных дел Украины празднуют День крымскотатарского флага.
Напомним, что сегодня, 26 июня, отмечается День крымскотатарского флага. В последние годы в Украине праздничные мероприятия проходят под лозунгом: "Два флага - одна страна"