В День крымскотатарского флага в Киеве прошло праздничное шествие

Новости Украины: В День крымскотатарского флага по Крещатику в центре столицы Украины прошло символическое шествие.

В День крымскотатарского флага по Крещатику в центре столицы прошло символическое шествие, сообщает УНН.

В связи с праздником, центром города пронесли большой флаг крымскотатарского народа. В акции приняло участие не менее 100 человек. Люди шли пешком, несли флаг в руках. Участие в мероприятии принял Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также нес флаг.

Колонна из людей двигалась в направлении от Бессарабки до Европейской площади.

В разных странах Европы работники Министерства иностранных дел Украины празднуют День крымскотатарского флага.

Напомним, что сегодня, 26 июня, отмечается День крымскотатарского флага. В последние годы в Украине праздничные мероприятия проходят под лозунгом: "Два флага - одна страна"