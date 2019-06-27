Зеленский встретился с руководством НАН

Новости Украины: Зеленский обсудил с руководством НАНУ перспективы развития науки в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Национальной академии наук Борисом Патоном, первыми вице-президентами НАН Владимиром Горбулиным и Антоном Наумовцем, а также главным ученым секретарем Академии Вячеславом Богдановым перспективы развития учреждения и помощь, которую может предоставить ученым государство.

"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - цитирует Зеленского в среду вечером пресс-служба президента.

Согласно информации, участники встречи также обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать в Украине.