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Защита украинских моряков будет использовать новые механизмы для их освобождения

Защита украинских моряков будет использовать новые механизмы для их освобождения
11:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: По словам адвоката Николая Полозова, речь идет о жестком политическом взаимодействии союзников и партнеров Украины с властями России.

Защита захваченных ФСБ России украинских моряков теперь намерена добиваться их освобождения с помощью новых механизмов, сообщил российский адвокат Николай Полозов. По его словам, такое решение было принято после того, как 25 июня власти России не предоставила отчет Международного трибунала ООН по морскому праву о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook адвоката и издание Голос Америки.

"Речь идет, прежде всего, о жестком политическом взаимодействии союзников и партнеров Украины с властями России. Нарушение норм международного права, в том числе III Женевской конвенции, Конвенции ООН по морскому праву, отрицание иммунитета военных судов, обращения с военнопленными как с обвиняемыми в "бытовом" уголовном деле - все это не может быть нормальной правовой позицией власти России и вряд ли будет способствовать нормализации отношений с внешнеполитическими партнерами", - написал Полозов в Facebook.

Он отметил, что адвокаты продолжают осуществлять юридическую защиту захваченных украинских моряков.

"Весь необходимый объем правовой помощи морякам нашими адвокатами предоставляется и будет предоставляться в дальнейшем. Мы ожидаем, что в середине июля следствие обратится в суд с ходатайством о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных моряков, а уже после этого объявит о завершении следственных действий и мы перейдем к стадии ознакомления с материалами дела", - добавил Полозов.

Адвокат отметил, что после невыполнения российскими властями решения трибунала об освобождении украинских моряков все дальнейшие следственно-судебные действия по ним являются незаконными.

Ранее освобождения украинских моряков захваченных Россией стало темой обсуждений в Сенате США, где в ходе слушаний американский эксперт Джеймс Джей Карафано назвал "большим грехом" отсутствие ответа США на захват украинский.

"Большим грехом было отсутствие ответа. Большим грехом стало то, что мы знали, что это приближалось. Мы знали, что русские готовились к (эскалации) месяцами. И заметьте - нас застали врасплох, когда это произошло. Вот это было грехом", - заявил Карафано.

При этом Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер назвал действия России "преступлением".

"Очень важно, чтобы НАТО находилось в Черном море. Если вы оглянетесь вокруг, то увидите трех членов НАТО: Румынию, Болгарию и Турцию. И также две страны-партнера: Грузию и Украину. (Черное море) никоим образом не может быть русским озером... Относительно Керченского пролива, мы на каждом шагу отмечали, что Россия должна освободить моряков. Неделю или две назад, в письме к своему российских представителей я снова вспомнил. То, что Россия делает - это преступление", - отметил в ходе слушаний Волкер.

РФ отчиталась о выполнении приказа Международного Трибунала по морскому праву

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны "Группы двадцати" (G20) применить все возможные рычаги для воздействия на Россию для освобождения захваченных украинских моряков в связи с невыполнением в Кремле решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

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Все по теме:

РФ, Освобождение, Захват в Керченском проливе, Украинские военнопленные моряки, Новые механизмы.
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