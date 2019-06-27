В результате взрыва в доме в Вене украинцы не пострадали

Новости Украины: По данным полиции Вены, среди пострадавших в результате взрыва в доме на Прессгассе граждан Украины нет.

Во время взрыва в жилом доме в Вене граждане Украины не пострадали. Об этом сообщила консул Посольства Украины в Республике Австрия Мирослава Зинкевич.

"По предварительным данным от полиции Вены, украинцев нет среди пострадавших во время взрыва в доме на Прессгассе", - сказала она.

Как сообщалось, в среду неподалеку от центральной части Вены произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате он был частично разрушен. Упало несколько перекрытий этажей, в соседних домах взрывной волной выбило стекла.

По данным полиции, пострадали около 10 человек, четверо из которых получили тяжелые травмы. В то же время, на месте происшествия работают спасатели, которые не исключают, чтобы под завалами могут находиться как минимум двое людей. Предварительная версия полиции – взрыв произошел из-за утечки бытового газа в одной из квартир.