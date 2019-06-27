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Глава миссии ООН поблагодарил Украину, взявшую участие в операции в Южном Судане

Глава миссии ООН поблагодарил Украину, взявшую участие в операции в Южном Судане
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спецпредставитель Генсека ООН Давид Ширер выразил благодарность Украине за принятие участия в операции в Республике Южный Судан.

Глава миссии ООН по поддержанию мира в Республике Южный Судан, спецпредставитель Генсека ООН Давид Ширер поблагодарил Украину за участие в операции и подчеркивает, что поддержание мира является ответственностью всего мира. Об этом он заявил 26 июня.

"У нас почти 60 разных стран составляют контингент миссии. Ведь поддержание мира является ответственностью всего мира. Вклад Украины делает нашу позицию сильнее", - пояснил он.

Ширер поделился, что порой довольно сложно командовать миссией, в которой столько разных национальностей. В то же время, он объясняет "голубым каскам", что именно они и являются тем мировым сообществом, которое заботится о мире.

"То, что Украина с нами - это очень позитивная вещь. Я благодарю Украину за участие", - подытожил он.

Сейчас Украина принимает участие в 8 операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в совместных миротворческих контингентах.

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Всего за рубежом служат 347 украинских военнослужащих. В операции ООН по поддержанию мира в Республике Южный Судан участвуют четверо украинцев.

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Украина, Украинцы, Участие, Благодарность, Голубые каски, Спецоперация в Южном Судане.
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