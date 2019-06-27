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УЗ откроет продажу билетов на ряд поездов за 60 дней до отправления: список

УЗ откроет продажу билетов на ряд поездов за 60 дней до отправления: список
15:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В "Укрзализныце" сообщили, что с 8 июля пассажиры смогут покупать билеты на поезда популярных маршрутов за 60 суток до даты отправления.

Уже с 8 июля пассажиры смогут покупать билеты на поезда популярных маршрутов за 60 суток до даты отправления. Как сообщается на сайте "Укрзализныци", эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года.

Сообщается, что продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, уже доступна для всех поездов категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 10/9 Киев — Мариуполь, № 20/19 Киев – Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО «Укрзализныця».

В частности, услуга доступна на следующие поезда:

№ 4/3 Запорожье — Ужгород; № 7/8 Киев — Ивано-Франковск;

№ 7/8 Харьков — Одесса; № 12/11 Киев — Новоалексеевка;

№ 12/11 Львов — Одесса; № 15/16 Харьков — Рахив;

№ 17/18 Харьков — Ужгород;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одесса — Львов, Рахив, Пшемысль;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 51/52 Львов — Вроцлав;

№ 63/64 Харьков — Киев;

№ 67/68 Киев — Варшава;

№ 79/80 Днепр — Киев;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 89/90 Львов — Пшемысль;

№ 92/91 Львов — Киев;

№ 106/105 Одесса — Киев;

№ 117/118 Киев — Черновцы;

№ 738/737 Киев — Запорожье;

№ 749/750 Ивано-Франковск — Киев.

Продажа билетов за 60 дней до отправления распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

№ 25/382 РИЦ Киев — Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30; № 21/431, 22/432

Киев — Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750; № 24/350

Киев — Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750; № 24/470

Киев — Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.

Предварительная продажа проездных документов на все прочие поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити — за 30 суток до отправления поезда.

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При этом, предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, также осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

Речь идет о следующих поездах:

№ 1/2 Ивано-Франковск — Константиновка (через день);

№ 10/9 Мариуполь — Киев (через день);

№ 20/19 Киев — Лисичанск (по датам);

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск (ежедневно);

№ 70/69 Мариуполь — Львов (ежедневно);

№ 84/83 Мариуполь — Киев (ежедневно);

№ 92/91 Одесса — Константиновка (ежедневно);

№ 96/95 Мариуполь — Харьков/Бахмут (ежедневно);

№ 104/103 Жмеринка, Киев — Мариуполь (по датам);

№ 116/136-135/115 Киев — Бердянск, Покровск (ежедневно);

№ 124/123 Киев — Константиновка (ежедневно);

№ 126/125 Киев — Константиновка (ежедневно);

№ 138/137 Хмельницкий — Лисичанск (ежедневно);

№ 140/139 Днепр — Лисичанск (ежедневно);

№ 142/141 Львов — Бахмут (ежедневно);

№ 142/141 Одесса — Мариуполь (через день);

№ 205/206 Покровск — Харьков (по указанию);

№ 215/216 Покровск — Новоалексеевка (по указанию).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздничных дней с 28 июня по 1 июля назначила 4 дополнительных поезда, соединяющие Киев с Днепром, Сумами, Львовом и Винницей.

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Укрзализныця, Услуга, Продажа билетов, За 60 дней до отправления.
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