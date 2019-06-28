На Львовщине пройдет 6 масштабных фестивалей

Новости Украины: Во Львовской области к концу июля проведут 6 фестивалей.

Во второй месяц лета Львовская область будет фестивалить по полной.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

"На протяжении июля на Львовщине пройдёт шесть масштабных фестивалей. В частности, этнофестиваль "Ивана Купала в древнем Удече". Он объединит высоченную ватру, выступления знаменитых групп, этнические забавы в обрамлении магической купальской ночи и бурных волн Стрыя. Каждый участник фестиваля сможет окунуться в волшебство "древнего Удеча", - говорится в сообщении.

Так, Международный фестиваль молодых исполнителей современной украинской песни "Молодая Галичина-2019" состоится 7 июля в городе Новояворовск. На этот уникальный и старейший в Украине песенный форум прибудут таланты из более чем 10 государств.

А в Яворовском национальном природном парке на территории развлекательного центра "Верещица" 7 июля стартует традиционный этнофестиваль "Яворівська бавниця".

В программе праздника - выступления народных коллективов Яворивщины, мастер-классы, выставка "Яворівська бавниця", песни у костра.

Международный фольклорный этнофестиваль трёх культур "Белзька брама" начнётся 14 июля в городе Белз - на границе с Польшей. Его основная цель - взаимообогащение и популяризация украинской, польской и еврейской культур, представители которых мирно жили в этом приграничном городке на протяжении веков.

Почувствовать вкус колоритной галицкой кухни, попробовать блюда по аутентичным рецептам хозяек, приглашают в Радехов на "Куховарню RadoFest". Организаторы обещают дегустации "блюда года" и ярмарку сладостей.

Международный фестиваль украинской славы "Кульчицы-Фест" развернётся 28 июня в селе Кульчицы Самборского района.

Здесь, на родине трёх казацких гетманов - Петра Сагайдачного, Марка Жмайла, Павла Павлюка (Бута) и героя обороны Вены Юрия Кульчицкого, гостям предложат исторические реконструкции, мастер-классы, конкурсы и концерты.

"Каждый на своём месте делает дело, от которого зависит успех страны. А такие фестивали, пропитанные духом культуры и истории, учат нас и наших детей патриотизму и гордости за свою землю, свой народ, учат объединяться вокруг украинской идеи, с которой мы победим", - отметила директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА Мирослава Туркало.