Набсовет "Общественного" отменил решение об увольнении Аласании

Новости Украины: Отменено решение "Общественного" уволить Зураба Аласанию.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласанией после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения.

Об этом написал Аласания на своей странице в Facebook.

"Сегодня НР собралась и отменила свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней... я буду восстановлен на должности председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать... Отдаю должное наблюдательному совету "Общественного" и считаю это честным и мужественным поступком", - говорится в сообщении.

Аласания уточнил — в случае, если наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась, поскольку перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

"Подобное "обнуление" ситуации и восстановление статуса-кво в независимом вещателе, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работе вместе", - заключил Аласания.

Напоминаем, 31 января Наблюдательный совет НСТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, инициатором чего стал член Наблюдательного совета Вячеслав Козак. Согласно этому решению, Аласания должен был работать еще две недели.

12 февраля Наблюдательный совет НСТУ принял решение, которым установил дату расторжения контракта с Аласанией 6 мая 2019, года, то есть после президентских выборов.

Аласания подал в суд на НСТУ и членов Наблюдательного совета в феврале.

19 июня Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.