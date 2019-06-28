Скачать
Пятница, 28.06.2019
Набсовет "Общественного" отменил решение об увольнении Аласании
Набсовет "Общественного" отменил решение об увольнении Аласании
МИД Ирана считает заявление Трампа о "короткой войне" ошибочным
МИД Ирана считает заявление Трампа о "короткой войне" ошибочным
Де Лигт: Моя первая футболка была с фамилией Роналду
Де Лигт: Моя первая футболка была с фамилией Роналду
"Полезные" продукты питания: правда, которую нужно знать
"Полезные" продукты питания: правда, которую нужно знать

Набсовет "Общественного" отменил решение об увольнении Аласании

Набсовет "Общественного" отменил решение об увольнении Аласании
04:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Отменено решение "Общественного" уволить Зураба Аласанию.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласанией после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения.

Об этом написал Аласания на своей странице в Facebook.

"Сегодня НР собралась и отменила свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней... я буду восстановлен на должности председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать... Отдаю должное наблюдательному совету "Общественного" и считаю это честным и мужественным поступком", - говорится в сообщении.

Аласания уточнил — в случае, если наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась, поскольку перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

"Подобное "обнуление" ситуации и восстановление статуса-кво в независимом вещателе, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работе вместе", - заключил Аласания.

Напоминаем, 31 января Наблюдательный совет НСТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, инициатором чего стал член Наблюдательного совета Вячеслав Козак. Согласно этому решению, Аласания должен был работать еще две недели.

12 февраля Наблюдательный совет НСТУ принял решение, которым установил дату расторжения контракта с Аласанией 6 мая 2019, года, то есть после президентских выборов.

Аласания подал в суд на НСТУ и членов Наблюдательного совета в феврале.

19 июня Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о досрочном прекращении контракта с председателем правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зураб Аласания, Наблюдательный совет, Общественное, Отмена увольнения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Зеленский уволил главу Днепропетровской области
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
05 В МИД Украины озвучили условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Абхазия закрыла границу с Грузией
Абхазия закрыла границу с Грузией
На Львовщине пройдет 6 масштабных фестивалей
На Львовщине пройдет 6 масштабных фестивалей
На западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети
На западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети
Самые большие среди самых маленьких: огромные насекомые планеты
Самые большие среди самых маленьких: огромные насекомые планеты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь