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Пятница, 28.06.2019
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Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Это не лучший день для различных увеселений, так как происходит много несчастных случаев.

Традиции на 28 июня

В этот день надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно - так ее раздувало. Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину.

После этого дня - святого Вита в народе называли Фитом - сев считался полностью завершенным, и полагалось только ухаживать за скотиной, заканчивать сенокос и ждать сбора урожая.

Приметы на 28 июня

На Модеста сильные росы - к плодородию, а частые туманы - к дождю.

Кто сеет после Фита, тот будет просить жита (то, что посеяно после 28 июня, уже не взойдет и урожая не будет).

Все певчие птицы, кроме кукушки, затихают, перестают петь.

Соловей на Фита замолкает.

Пришел пророк Амос - пошел в рост овес.

Дождь на Фита - плохо для жита.

Знаменательные события в истории: 28 июня 2019 года

Перед ненастьем кузнечики стрекочут громче обычного.

Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, - жди ненастья.

На Фита, коли хлеб в росте, - прясла ставят.

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