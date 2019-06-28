Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Традиции на 28 июня
В этот день надо было строго следить за скотиной, чтобы она не забрела на поля. Иначе корову, которая объелась созревающего зерна, спасти было невозможно - так ее раздувало. Даже святому покровителю этого дня Модесту было не под силу вылечить больную скотину.
После этого дня - святого Вита в народе называли Фитом - сев считался полностью завершенным, и полагалось только ухаживать за скотиной, заканчивать сенокос и ждать сбора урожая.
Приметы на 28 июня
На Модеста сильные росы - к плодородию, а частые туманы - к дождю.
Кто сеет после Фита, тот будет просить жита (то, что посеяно после 28 июня, уже не взойдет и урожая не будет).
Все певчие птицы, кроме кукушки, затихают, перестают петь.
Соловей на Фита замолкает.
Пришел пророк Амос - пошел в рост овес.
Дождь на Фита - плохо для жита.
Перед ненастьем кузнечики стрекочут громче обычного.
Пищуха (сеноставка) носит широкие листья, которыми закрывает свои стожки, - жди ненастья.
На Фита, коли хлеб в росте, - прясла ставят.