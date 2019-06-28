День ангела Михаила: значение имени и СМС поздравления

Новости Украины: Имя Михаил в переводе с древнеиудейского языка означает "равный, подобный Богу", также существует вариант перевода – "испрошенный у Бога".

Имя Михаил широко распространено в Европе: Майкл, Мишель, Мигель, Михай – это всё аналоги имени Михаил. Существует ещё одно производное мужское имя, чаще встречаемое в Австралии. Это имя Митчелл. От мужского имени Михаил были образованы женские имена: Михаила, Мишел, Мишель, Михаэла, Мигела, Микаэла, Мигелина, Микеланджела, Микела, Михайлина, Михалина, Михала.

Уменьшительно-ласкательное обращение Мика является и самостоятельным именем, и краткой формой к некоторым женским именам (например, Людмила, Домника, Моника). Ласковое обращение Ася является не только уменьшительно-ласкательным обращением ко многим женским и мужским именам (Александр, Александра, Анна, Астра, Арсений, Тарас, Аскольд, Иосиф, Агния, Геласий, Таисия и другим), но и самостоятельным именем.

У христиан особо почитаем Михаил – главный из семи архангелов, один из библейских персонажей. "Архангел Михаил" состоит из пяти слов: "арх ангел ми ка эл", где каждому из этих слов приводится особое значение. "Арх" означает "старший", "ангел" – "посланник", "ми ка эл" – "подобный Богу". Поэтому получается такое трактование выражения "Архангел Михаил": "Старший посланник, наделённый полномочиями Эля (одно из имён Бога)" или же "Старший полномочный посланник Эля". Что очень похоже на правду, так как именно Архангел Михаил в Ветхом Завете и был посланником Всевышнего, он стал защитником народа Израиля.

Для имени Михаил будут указаны православные именины. Католические именины – смотрите имя Майкл.

Михаилы стремятся угодить всем и жить в гармонии с другими. Ощущение - важное место в его жизни. Он очень тщательно все выбирает, независимо от того, о том идет речь - одежда, книги или профессиональный выбор. Кроме того, Михаилы прекрасные друзья, доступные, щедрые и гостеприимные, которые легко могут поделиться всем.

Михаилы особенно чувствительны к эстетике, красоте и искусству. Иногда они могут быть самовлюбленными или просто красивыми, они хотят достичь совершенства, даже маниакально, вплоть до сосредоточения внимания на некоторых мелких деталях необходимо для них. Михаилы - экстраверты, общительны, но часто находятся под влиянием, особенно со стороны своих близких и членов их семей. Тем не менее, они активны и работают, даже если темпы работы являются неравномерным, и, как правило, тверды приверженности достичь поставленной цели.

Михаилы всегда ищут вторую половинку. Первостепенное значение для них имеет семья, они внимательные. Михаилы часто становятся врачами, юристами, учителями, так как чувствуют себя лично полезным другим людям, но не редкость, что они становятся руководителями самого высокого уровня.

Поздравления

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей всё будет

Классно, только на ура.

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил.

Раскрывай свои таланты,

Верь в удачу и судьбу,

Ловко все решай задачи,

Помни — завтра быть добру.

Умен, силен, невозмутим,

Красив, брутален, сексуален —

Во всех моментах Михаил

Неповторим и уникален!

Тебе пусть солнце греет путь,

Не забывает улыбаться,

А от любви пусть — не вздохнуть,

Не убежать и не сорваться!

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

***

Я желаю, Михаил,

Чтобы ты имел успех,

Завсегда счастливым был,

Получая больше всех

Счастья, радости, тепла,

Достижений и побед,

Чтоб чудесной жизнь была,

Чтоб горел удачи свет!

Поздравляю тебя, Мишаня. Пусть неведомая сила всегда ведёт тебя по верному пути, пусть крепким и уверенным остаётся твой внутренний стержень. Миша, желаю успешных творческих поисков и результативной работы в любом направлении.

***

Будь успешным, Михаил,

Сильным, смелым, позитивным,

Чтобы всех ты покорил

Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,

Излучай добро и радость,

Чтоб в уме и красоте

Конкурентов не встречалось!

Поздравляю, Миша дорогой!

Будет пусть успех везде с тобой.

Жизнь ничто пускай не омрачает

И сомненья душу не терзают.

Пусть здоровье лишь крепчает,

Свет любви пусть согревает.

Рядом будут верные друзья,

Будет чудно все пусть и всегда.