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Зеленский празднует День Конституции в кафе

Зеленский празднует День Конституции в кафе
17:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский празднует День Конституции в кафе с Богданом и Шефиром.

Президент Украины Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с тремя топ-менеджерами Офиса Президента и двумя своими помощниками.

Об этом он написал в своем Facebook и добавил фото.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье)", - написал Зеленский.

День Конституции глава государства празднует вместе с главой своего Офиса Андреем Богданом, заместителями главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, а также со своими помощниками Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.

Климкин назвал главную проблему Конституции Украины

Как сообщалось ранее, 26 июня Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины и сменил должности руководящему составу Администрации Президента.

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Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Юрий Костюк, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак.
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