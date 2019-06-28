Новости Украины: Зеленский празднует День Конституции в кафе с Богданом и Шефиром.

Президент Украины Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с тремя топ-менеджерами Офиса Президента и двумя своими помощниками.

Об этом он написал в своем Facebook и добавил фото.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье)", - написал Зеленский.

День Конституции глава государства празднует вместе с главой своего Офиса Андреем Богданом, заместителями главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком, а также со своими помощниками Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.

Как сообщалось ранее, 26 июня Зеленский утвердил положение об Офисе Президента Украины и сменил должности руководящему составу Администрации Президента.