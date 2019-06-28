Климкин назвал главную проблему Конституции Украины

Новости Украины: Климкин считает, что Конституция нуждается в изменениях, но менять её надо ответственно и сознательно.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что проблема нашей Конституции в том, что она не исполняется.

Об этом он сообщил в соцсети Твиттер.

"Великий европеец Хельмут Коль когда-то сказал, что политика, которая ориентируется на Конституцию, должна не только соответствовать существующей реальности. Он призвана эту реальность изменять на основе принципов Конституции", - написал он.

Великий європеєць Гельмут Коль колись сказав, що політика, яка орієнтується на Конституцію, має не лише відповідати існуючій реальності. Вона покликана цю реальність змінювати на базі принципів Конституції 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июня 2019 г.

"Проблема нашей Конституции не в том, что она плохая, а в том, что она не исполняется. Менять её тоже надо, но делать это сознательно и ответственно - и обязательно при условии, что за этими изменениями есть как общественный, так и политический консенсус", - резюмировал Климкин.

Проблема нашої Конституції не в тому, що вона погана, а в тому, що вона не виконується. Змінювати її теж потрібно, але робити це притомно та відповідально - і обов’язково за умови, що за цими змінами є як суспільний, так і політичний консенсус 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 июня 2019 г.

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны. В связи с эти президент Владимир Зеленский призвал украинцев знать, уважать и соблюдать Конституцию, предложил флэшмоб и издать Основной закон для детей.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил ноту протеста РФ не уведомив об этом главу государства.