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Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты

Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
09:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Украинцы 28-го июня в 23-й раз празднуют День Конституции - единственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

В Украине сегодня, 28 июня, отмечают 23-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции страны. 

День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем.

Отметим, что 28 июня – День Конституции – является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты всё же приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

День Конституции 2019: поздравления на украинском языке

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для её изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

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