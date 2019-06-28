Тимошенко назвала "постыдным и опасным" конфликт Зеленского и Климкина

Новости Украины: Юлия Тимошенко не осталась в стороне конфликта между Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым безотлагательно навести порядок в исполнительной власти, сообщается на сайте партии.

Комментируя публичную "перепалку" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным, лидер "Батькивщины" отметила: "Президент сознался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, потому что у него с ним "расхождения" по стратегическим и тактическим вопросам. Премьер-министр публично посоветовал президенту на этом фоне отправить главу МИД в отпуск".

"И в этих обстоятельствах мы еще хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем", - возмутилась Тимошенко.

Она назвала сложившуюся ситуацию "опасной турбулентностью в управлении".

"Стыдно, больно и очень опасно для государства", - заключила Тимошенко.

Ранее в четверг президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред)", - сказал Зеленский на брифинге.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответе Зеленскому подчеркнул, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими военнопленными моряками.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты – в компетенции МИД Украины.

Кроме этого, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.