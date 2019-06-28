Несмотря на решение в ПАСЕ Германия не меняет позицию по Украине

Новости Украины: В МИД Германии заявляют о неизменности своей позиции относительно непризнания аннексии Крыма в связи с возвращением делегации РФ в ПАСЕ.

В Министерстве иностранных дел Германии подчеркивают, что позиция ФРГ относительно непризнания аннексии Крыма Россией не изменилась в связи с возвращением делегации Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом заявил пресс-секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии, сообщает посольство Германии в Украине,

”Решение относительно России в ПАСЕ не меняет ничего в нашей позиции относительно территориальной целостности Украины или незаконной аннексии Крыма Россией. Мы не примем это нарушение и другие нарушения международного права. Поэтому ЕС именно сейчас единогласно продлил санкции против России”, - говорится в сообщении.

”Важно, чтобы теперь Совет Европы разработал механизм, согласно которому на государства-члены можно будет накладывать санкции в соответствии с уставом. Мы выступаем за то, чтобы это произошло быстро, и он (механизм) был сформирован эффективно. Эти новые правила сделают Совет Европы крепче”, - отметили в МИД Германии.

”Нам также ясно: Украина является неотъемлемой составляющей частью Совета Европы. Мы хотели бы, чтобы представители Украины продолжали участвовать в Парламентской ассамблее. Членство России в Совете Европы является, на наш взгляд, важным, в том числе потому, что тем самым 140 миллионов российских граждан имеют доступ к Европейскому суду по правам человека. Мы продолжаем напоминать России о ее обязательствах, которые она сама взяла на себя, став членом Совета Европы”, - отметили в посольстве.