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Гройсман встал на сторону Зеленского в конфликте с Климкиным

Гройсман встал на сторону Зеленского в конфликте с Климкиным
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины: Владимир Гройсман готов подписать отпуск главе МИД Климкину в связи с конфликтом с Зеленским.

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина, который отправил ноту протеста РФ не уведомив об этом главу государства.

Об этом глава он заявил 27 июня в эфире 1+1.

Он подчеркнул, что освобождение моряков является первоочередной задачей, поскольку они выполняли приказ руководства страны, и именно государство отвечает за их судьбу.

"Что касается позиции министра. Министр иностранных дел - это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента (Петра) Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента (Владимира) Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром - я считаю, что это недопустимо", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что "за каждым таким заявлением является судьба людей", и подобные действия должны обсуждаться с президентом.

Также премьер посоветовал, как решить эту ситуацию, учитывая то, что парламент отказывается уволить Климкина с должности.

"Я считаю, что президенту нужно обратиться к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление - ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент", - сказал Гройсман.

По словам главы Кабмина, ему безразлично, кого назначат. Важно лишь то, что этот человек будет делать.

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Ранее в четверг президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред)", - сказал Зеленский на брифинге.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответе Зеленскому подчеркнул, что у МИД были полномочия без согласования с президентом направлять ответ на ноту РФ относительно суда над украинскими военнопленными моряками.

По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, которая не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.

Климкин подчеркивает, что направление такой ноты – в компетенции МИД Украины.

Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски

Кроме этого, Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.

"Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в Офисе Президента банально попался. Повестись на российский дипломатический развод - это опорочить моряков, которые уже 6 месяцев перед российским судом с достоинством настаивают, что Россия не имеет права их судить. А потом смиренно надеяться, что российский суд, самый гуманный в мире, обязательно нам их вернет. Да, конечно же. Решение Международного трибунала однозначно: Россия обязана немедленно и безусловно освободить и моряков и корабли", - подчеркнул министр иностранных дел.

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Россия, РФ, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Владимир Гройсман, нота.
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