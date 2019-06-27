Арьев напомнил Зеленскому о борьбе Украины против РФ в ПАСЕ

Новости Украины: Глава делегации Украины в ПАСЕ ответил на слова Зеленского о возвращении России в ПАСЕ.

Украинская делегация в Параментской ассамблее Совета Европы на протяжении длительного времени сопротивлялась возврату РФ в организацию.

Об этом написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, комментируя сегодняшние заявления Президента Владимира Зеленского.

"Здесь Президент спрашивает, что украинская делегация сделала, чтобы не пустить Россию в ПАСЕ? В 2014 выгнали, в 2015 выгнали во второй раз, в 2016 приняли несколько резолюций, где было жесткое условие возвращения РФ только после серьезных шагов со стороны России, в 2017 выгнали пророссийского президента ПАСЕ, в 2018 сорвали репорт о возвращении РФ, который был принят сейчас", - написал он.

Кроме этого, добавил депутат, с участием и по инициативе украинской делегации было принято много документов по поводу заложников, пленных моряков, крымских татар, аннексии Крыма, а также проведены сотни встреч, переговоров и договоренностей.

В этой связи Арьев отметил, что Президент Украины во время встреч с лидерами европейских государств имел все возможности и инструменты, чтобы предложить свои условия.

"Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать Президент. Почему не набрали Порошенко, который бы также мог объяснить, что делать, как это делал не один раз?" - отметил руководитель украинской делегации.

Он также подчеркнул, что следующая сессия ПАСЕ состоится в октябре, и до этого времени Украина будет иметь новый парламент и наверняка - новое правительство. "Вскоре у Вас, господин Зеленский, может быть парламентское большинство, свое правительство с министром иностранных дел, а с этим и возможность показать, на что вы все вместе способны", - написал Арьев.

Ранее в четверг президент Зеленский выразил возмущение тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернета. "Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ред)", - сказал Зеленский на брифинге.