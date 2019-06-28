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В Киев прибыли четверо освобожденных из плена боевиков заложников

В Киев прибыли четверо освобожденных из плена боевиков заложников
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Четверо освобожденных боевиками заложников прибыли в Киев.

Четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Киев.

Прибытие освобожденных украинцев в Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) транслировал телеканал "112 Украина".

В Киев освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону.

В аэропорту их встретили родственники.

Перед вылетом из Минска председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что возвращение в Украину осуществляется частным самолетом, а не рейсовым.

В СБУ ничего не знают о пленных, которых хочет освободить Медведчук

В частности, в Украину вернулись Эдуард Анатольевич Михеев (1964 года рождения), которого боевики "ЛНР" задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины: Яков Петрович Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками "ЛНР" в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Николаевич Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Анатольевич Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам "ДНР" 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.

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Киев, Заложники, Виктор Медведчук, ОРДЛО.
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