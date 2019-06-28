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Один из освобожденных Медведчуком заключенных ранее был объявлен в розыск за дезертирство

Один из освобожденных Медведчуком заключенных ранее был объявлен в розыск за дезертирство
18:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Освобожденный из плена боевиков украинец Великий ранее был объявлен в розыск за дезертирство.

Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий, который сегодня прилетел в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех украинцев, освобожденных из плена боевиков.

В частности, ее попросили прокомментировать информацию о том, что в отношении Дмитрия Великого возбуждено уголовное дело за дезертирство.

"Конечно, есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск", - подчеркнула Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.

"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.

Также ее спросили, будут ли проводиться фильтрационные мероприятия по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками. "У нас есть обычная процедура проверки, которую мы проводим в отношении всех освобожденных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству (с боевиками - ред.). Но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности", - подчеркнула Гитлянская.

"Поэтому, если у ребят так, не дай Бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований", - заявила пресс-секретарь СБУ.

Также она сообщила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.

В Киев прибыли четверо освобожденных из плена боевиков заложников

При этом пресс-секретарь СБУ уточнила, что Великий с еще тремя освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования.

В то же время она отметила, что Служба безопасности Украины не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение. "Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", - сказала она.

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СБУ, Елена Гитлянская, Освобожденные заключенные, Дмитрий Великий.
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