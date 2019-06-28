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СБУ пока не открыла производство по факту встречи Медведчука с главарями боевиков

СБУ пока не открыла производство по факту встречи Медведчука с главарями боевиков
19:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Переговоры Медведчука с боевиками являются предметом проверки, но уголовное производство не открыто.

В Службе безопасности Украины заявляют, что переговоры председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с контролируемыми Россией боевиками на Донбассе являются предметом для проверки, но уголовное производство в связи с этим не открывалось.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех украинцев, освобожденных из плена боевиков.

В частности, ее спросили, будет ли Служба безопасности анализировать действия Медведчука, который проводит переговоры с главарями боевиков. "Дело в том, что, действительно, против и Пушилина (главаря незаконного образования "ДНР" Дениса Пушилина - Ред.), и другого (главаря незаконного образования "ЛНР" Леонида Пасечника - Ред.) у нас есть уголовные производства, но сегодня говорить рано об этом, потому что встреча проходила не на подконтрольной Украине территории, никто границ не нарушал", - сказала Гитлянская.

"Я думаю, что это предметы анализа, и сегодня, на эту минуту, я могу сказать, что в Службе безопасности нет уголовного производства об этом", - сказала она.

Один из освобожденных Медведчуком заключенных ранее был объявлен в розыск за дезертирство

В то же время пресс-секретарь уточнила, что СБУ всегда все анализирует и проверяет.

Как сообщалось ранее, 27 июня Медведчук заявил, что в Минске провел прямые переговоры с главарями боевиков с целью освобождения четырех украинских военнопленных.

Сегодня четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Киев.

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Все по теме:

СБУ, Виктор Медведчук, Елена Гитлянская, Освобожденные заключенные.
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