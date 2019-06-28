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Геращенко отреагировала на освобождение четырех заложников из плена боевиков

Геращенко отреагировала на освобождение четырех заложников из плена боевиков
19:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Геращенко предположила, что Путин освободил четырех пленных из ОРДЛО из-за встречи с Трампом.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин отдал Украине четырех пленных из ОРДЛО в качестве жеста перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Хорошо, когда украинцев отпускают из тюрем в оккупации, я всегда радуюсь за семьи освобожденных. Каковы бы ни были обстоятельства их содержание или детали биографии. Но очень болит, что годами Кремль держит героев, освобождение которых было для нас в приоритете. И было бы правильно, чтобы оккупанты также немедленно освободили тех, кто больше четырех лет незаконно удерживается в Донецке и Луганске, и наших военных, и журналиста, и женщин. Их фамилии хорошо известны и Москве, где принимаются решения, и всем остальным", - написала Геращенко.

Она отметила, что в рамках минской группы украинская сторона сотни раз озвучивали фамилии пленных, "и больно, что их до сих пор держат, используя в кремлевских играх".

"Год назад, когда раз за разом, с недели в неделю нам отказывали во всех наших предложениях и блокировали все наши инициативы, я прогнозировала, что Путин и его марионетки отдадут кого-то перед выборами, президентскими или парламентскими, и это будет определенная часть избирательной кампании определенных политических сил. Хотя, возможно, сейчас это и жест накануне встречи американского и российского президентов в G20", - отметила она.

Геращенко также написала, что искренне желает коллегам, которые сейчас официально назначены и работают в рамках минской группы, чтобы им удалось достичь прогресса в переговорной работе "и извлечь всех: и моряков, и политзаключенных, и заложников - ждем дома".

Один из освобожденных Медведчуком заключенных ранее был объявлен в розыск за дезертирство

Напомним,в пятницу четверо украинских пленных, удерживаемых боевиками на оккупированном Донбассе, прибыли из Минска в Украину.

Всего освободили четырех человек, это - Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, Михеев Эдуард Анатольевич, 1960 года рождения и Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения.

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Ирина Геращенко, Владимир Путин, Дональд Трамп, Освобожденные заключенные.
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