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Конференция по поддержке реформ в Украине: Волкер возглавит делегацию США

Конференция по поддержке реформ в Украине: Волкер возглавит делегацию США
22:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Волкер возглавит американскую делегацию на конференции по реформам в Украине.

На конференции по поддержке реформ в Украине на следующей неделе в Канаде будет присутствовать делегация США под председательством спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.

Об этом он написал на официальной странице в Твиттере.

"Для меня честь возглавлять мощную американскую делегацию на этом важном мероприятии", - написал он.

Американский дипломат добавил, что конференция поможет ускорить ключевые реформы, способствовать боль тесным экономическим связям и "освободить потенциал благополучия для украинцев".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду с визитом для участия в ежегодной конференции по поддержке реформ в Украине.

Группа конгрессменов США приедет в Украину на встречу с Зеленским

Программой визита предусмотрены встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский встретится с украинской громадой Канады.

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Все по теме:

Канада, Владимир Зеленский, Госдеп США, Христя Фриланд, Джастин Трюдо, Курт Волкер.
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