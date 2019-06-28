Конференция по поддержке реформ в Украине: Волкер возглавит делегацию США

Новости Украины: Волкер возглавит американскую делегацию на конференции по реформам в Украине.

На конференции по поддержке реформ в Украине на следующей неделе в Канаде будет присутствовать делегация США под председательством спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера.

Об этом он написал на официальной странице в Твиттере.

"Для меня честь возглавлять мощную американскую делегацию на этом важном мероприятии", - написал он.

Американский дипломат добавил, что конференция поможет ускорить ключевые реформы, способствовать боль тесным экономическим связям и "освободить потенциал благополучия для украинцев".

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 1-3 июля посетит Канаду с визитом для участия в ежегодной конференции по поддержке реформ в Украине.

Программой визита предусмотрены встречи с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Зеленский встретится с украинской громадой Канады.