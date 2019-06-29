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В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины

В РФ посчитали размер "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины
00:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты посчитали количество "убытков" от пребывания Крыма в составе Украины.

Упущенная выгода за период пребывания Крыма в составе Украины (за время от распада СССР и до аннексии полуострова Россией) оценивается в 2,5 триллиона рублей.

Об этом заявили в "Госсовете" аннексированного Россией полуострова, сообщает ТАСС.

"Глава подгруппы, анализирующей экономический блок и ЖКХ, зампредседателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - говорится в сообщении.

По ее словам, предварительный "ущерб", понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод - 1,5 млрд рублей.

Еще одна претензия "Госсовета" Крыма к Украине заключается в том, что "по линии ЖКХ на содержание водопроводных, канализационных систем, насосных станций выделялось только 5% от нормы". По словам Виноградовой, "это привело к тому, что к 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован", - приводятся слова Виноградовой в сообщении.

Как сообщалось, президиум подконтрольного России "Госсовета Крыма" 9 апреля сформировал рабочую группу для анализа "ущерба" якобы нанесенного автономной республике пребыванием в составе Украины с с момента распада Советского Союза и до времени незаконной аннексии Крыма Россией в марте 2014 года.

В марте спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму "экономические потери от пребывания в ее составе".

Напоминаем, в мае 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что убытки Украины от российской аннексии Крыма на тот момент превысили один триллион гривень.

Министр подчеркнул, что размер убытков постоянно обновляется, постоянные ежедневные потери Украины также растут, поскольку Украина лишена возможности пользования предприятиями, которые находятся на оккупированной территории, а также РФ незаконно добывает и похищает газ, который принадлежит Украине.

В марте 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уточнил, что один триллион гривень — это предварительно доказанная экспертами сумма убытков Украины от потери недвижимости и инфраструктуры госпредприятий, без учета территориальных потерь и частной собственности на территории полуострова.

В иске Украины к России о компенсации экономических потерь от аннексии Крыма, поданном в Европейский суд по правам человека (февраль 2019 года) сумма убытка Украины оценивалась в 100 миллиардов долларов.

Госдума РФ анонсировала проведение тендера для оценки "убытков" Крыма от Украины

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков "Ощадбанка" (Киев) в размере $ 1,3 млрд, причиненных аннексией Крыма Россией.

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Украина, Россия, Крым, РФ, Убытки.
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