Госдума РФ анонсировала проведение тендера для оценки "убытков" Крыма от Украины

Новости Украины: Госдума России объявила тендер на проведение исследования по нанесенному "ущербу" Крыму за 25 лет, в течение которых полуостров был в составе Украины.

Государственная дума России объявила тендер на сайте госзакупок касательно выполнения так называемого исследования для "оценки ущерба", который был нанесен Крыму в период с 1991 по 2014 годов, то есть в тот период, когда аннексированный полуостров находился под контролем Украины.

Согласно информации издания Крым.Реалии, начальная стоимость исследования составляет 10 миллионов российских рублей (более 150 тысяч долларов).

Отмечается, что после проведения исследования, Госдума РФ хочет увидеть "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и в составе России".

Указывается, что заявки на проведение так называемого исследования можно подать до 27 июня включительно. Известно, что с исполнителем должны определиться до 11 июля по итогам проведения конкурса.

Напомним, 15 марта текущего года председатель Госдумы России Вячеслав Володин выразил мнение, что Россия должна потребовать от Украины компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым был в ее составе. В последствии, 20 марта 2019 года Володин сообщил о создании специальной рабочей группы, которая должна оценить ""ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова". Тогда, была озвучена сумма, которая превышает 1,5 трлн рублей.