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СБУ: Освобожденные из плена украинцы находились в списках на обмен

СБУ: Освобожденные из плена украинцы находились в списках на обмен
03:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В СБУ заявили, что все четверо освобожденных из плена украинца находились в списках на обмен.

В Службе безопасности Украины заявляют, что все четверо украинцев, освобожденные сегодня из плена контролируемых Россией боевиков, находились в списках на обмен заложников.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в Международном аэропорту "Киев" им.

Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех освобожденных украинцев. В частности, ее спросили, были ли имена четырех украинцев, которых освободили из плена боевиков, в списках на обмен.

"Да, они были в списках на обмен, и мы, Украинское государство и Служба безопасности, будем делать все возможное и невозможное, чтобы все украинские пленники вернулись к родным.Это для нас очень важный вопрос, и Служба безопасности ни дня не прекращала и не будет прекращать эту работу", - заявила Гитлянская.

При этом она не сообщила точное количество украинских заложников на оккупированной части Донбасса.

"Сегодня говорить очень трудно, поскольку очень много людей, которые есть в наших списках, которые мы формируем, в том числе, и на основании обращений родных, но они подтверждаются или не подтверждаются. Цифра очень часто коррелируется. Кто-то находится, кто не находится, к сожалению, но мы ведем базу, мы стараемся делать все, настаиваем на том, чтобы освобождали всех, кто сегодня находится в заложниках", - сказала Гитлянская. 

Напоминаем, сегодня, 28 июня, в Киев вернулись Эдуард Михеев (1964 года рождения), которого боевики «ЛНР» задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины - Яков Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками «ЛНР» в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 года и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам «ДНР» 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.

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СБУ, Россия, РФ, Пленные, Елена Гитлянская.
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