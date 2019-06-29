Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день

Новости Украины: Говорят, что в это день птицы затихают, и ничего сеять уже нельзя. Начинает цвести зверобой.

Традиции на 29 июня

Считается, что с этого дня перестают петь певчие птицы, только соловей продолжает петь до самого Петрова дня. В этот день устраивается толока - пир для тружеников, собранных на помощь соседям вывозить и разравнивать навоз на полях. Их угощают обедом, вином и брагой; песни и игры оканчивают пиршество. Само слово "толока" означает работу за еду, и русские толоки обычно устраивали в помощь бедным семействам, вдовам и сиротам. Но есть и другое толкование: Тихонов день в Белоруссии считался днем возки навоза, или толокой - местом, вытравленным скотиной. Так как унавоживание делается "помочью", то и сопровождается пиром.

Приметы на 29 июня

Тихон - конец поздних яровых посевов, в Толока на навозницу - вози на пар.

Если папоротник сворачивает с утра листья - следующий день будет жарким и солнечным.

Если полевой вьюнок, гвоздика или одуванчик закрыли свои цветы, то не миновать дождя.

Если камыш, остролист и телорез словно "плачут" - скоро будет ненастье.

Вози навоз на пар (на поле).

Птицы затихают-время сбивают.

С июньского хлеба невелик прок: весь разносол - мякина, лебеда да горькая беда.

Цветная радуга переходит в белую - продолжительное ненастье скоро окончится.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти. Ясный Млечный путь - к ведру (солнечной погоде).

Ясную погоду подскажет ранняя роса.

Пузыри на воде - к пущему дождю.

Радуга, как упрет в ручей, словно воду набирает, - к дождю.

Перед ненастьем на лугу не слышно кузнечиков. "Окна "плачут" (на них оседает роса) - к дождю.

Парит, парит - потом дождь ударит.

Убыль реки - к дождю, прибыль - к хорошей погоде.

если воробьи веселы, подвижны и драчливы - к хорошей погоде.

если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.