Тяжелобольного Бекирова могут вывезти в Армянск

Новости Украины: Тяжелобольного Бекирова могут перевезти в Армянск, где нет условий для его содержания.

Тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в аннексированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов, могут вывезти в Армянск, где нет условий для его содержания.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом сегодня на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" рассказал адвокат Бекирова Алексей Ладин.

Он надеется, что 3 июля подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и смягчит ему меру пресечения.

"Есть определенные надежды, что это дело всё же станет исключением для крымского судопроизводства, и Бекирова отправят под домашний арест", - сказал он.

Ладин рассказал, что начал знакомиться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что человек с инвалидностью первой группы, без ноги, который недавно перенёс инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять больше одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд", - заявил адвокат.

Пока реакции российской прокуратуры или службы исполнения наказаний на эти заявления Ладина нет.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Бекиров был задержан на въезде в аннексированный Крым, когда он направлялся на полуостров для посещения матери и родственников.