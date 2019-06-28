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Гройсман: мы должны служить государству,когда речь идет о судьбе украинцев

Гройсман: мы должны служить государству,когда речь идет о судьбе украинцев
05:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Гройсман считает, что чиновники должны служить государству и быть объединенными, когда речь идет о судьбе пленных украинцев.

Украинские чиновники и все ответственные лица должны служить государству и быть объединенными, когда речь идет о судьбе украинцев, которые сегодня находятся в тюрьмах и в плену за рубежом, прежде всего в России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины,

"Мы все должны служить государству и быть объединенными. Давайте приходить не по рейтингам, а по ответам на вопрос, - сказал Гройсман. - Все, что касается государственности, должно нас объединять. Наших воинов надо вернуть. Они невиновны ... Цель - вернуть ребят. И это принципиально", - рассказал в эфире телеканала "1 + 1" премьер-министр Украины Гройсман, комментируя вопрос невозврате 24 украинских моряков.

Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен

Глава правительства сказал, что думать надо не о рейтингах, а о тех действиях, которые необходимо осуществить.

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Премьер-министр, Чиновники, Политзаключенные, Владимир Гройсман, Военнопленные.
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