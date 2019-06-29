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Глава УГКЦ: Не верьте тому, кто вам скажет, что можно быстро завершить войну

Глава УГКЦ: Не верьте тому, кто вам скажет, что можно быстро завершить войну
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава УГКЦ считает, что с агрессором нельзя договориться, его можно только остановить.

Предстоятель Украинской греко-католической церкви призывает не верить тем, кто утверждает, что войну можно быстро закончить.

Об этом блаженнейший Святослав написал в Facebook.

"Нет легких ответов на сложные вопросы нашего бытия. Не верьте тому, кто вам скажет, что можно быстро завершить войну. Такого не будет. Не верьте, что кто-то извлечет какую-то волшебную карту из рукава и скажет: "Мы остановим агрессора". Это неправда", - отметил предстоятель УГКЦ.

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По его убеждению, нельзя остановить агрессора, умиротворять его, идя на уступки.

"К сожалению, это не до конца понимают игроки мировой политики. Нельзя договориться с агрессором. Его можно только остановить. С преступником не разговаривают, а хватают его за руку, чтобы не дать совершить преступление. Мы должны понять, что судьба страны в наших руках. Однако стоит набраться терпения и осознать, что не существует легких решений сложных вопросов", - подчеркивает блаженнейший Святослав.

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УГКЦ, Святослав Шевчук, Донбасс.
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