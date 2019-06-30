На Тернопольщине Епифаний отслужил литургию по воинам УПА

Новости Украины: В Тернопольской области Епифаний совершил литургию по воинам УПА.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отслужил литургию и литию по воинам УПА, погибшим 75 лет в бою вблизи села Бодаки Тернопольской области.

Об этом предстоятель ПЦУ сообщил в Facebook.

"По случаю 75-й годовщины чествования воинов УПА вместе с прихожанами вознесли свои молитвы за упокой душ борцов за украинскую независимость. Сегодня совершил Божественную литургию и литию по павшим воинам в действительно особенном месте, где 75 лет назад состоялся последний бой героев УПА из Бодаков, Лоз и других сел Вишниветчины", - написал Епифаний.

Владыка подчеркнул, что жертва борцов за независимое Украинское государство не была напрасной.

"Наша украинская земля обильно окроплена кровью славных героев, мечтавших о независимости, а сегодня мы имеем возможность свободно собираться, свободно молиться на своем украинском языке и благодарить Бога за все Его благодеяния", - отметил предстоятель ПЦУ.

Он поблагодарил всех, кто восстанавливает историческую правду и священные для каждого патриота места.