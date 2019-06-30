Сегодня, 30 июня, в Украине празднуют День молодежи

Новости Украины: В последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник.

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник - День молодежи (укр. "День молоді"), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

К категории "молодежь" на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Сегодня на Украине действует несколько тысяч различных молодежных и детских общественных организаций. А ведущим органом по обеспечению реализации государственной политики по вопросам семьи, детей, молодежи, физической культуры и спорта является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое реализует Государственные социальные программы, способствующие развитию молодежной политики.

Но этот день для молодых людей - это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.