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Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе
Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

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Сегодня День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе
07:23 Сегодня Телеграф

День молодежи - национальный праздник молодых людей страны, который отмечается на Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

День молодежи, как национальный праздник был утвержден 22 июня 1994 президентом Украины Леонидом Кравчуком. По указу президента, День молодежи в Украине отмечаем ежегодно в последнее воскресенье июня.

Дата празднования Дня молодежи в 2019 году - 30 июня. ежегодно в этот день традиционно проходит множество мероприятий, концертов, выставок и ярмарок.

Поздравления на украинском языке в прозе 

День молоді - день позитиву і веселощів! Дівчата і хлопці - це ваше свято! І нехай сьогодні вас пробачать за пісні під віконцем опівночі, хай не скажуть нічого про те, що сильно голосно ви відзначаєте це свято. Адже цей день, немов ювілей - тільки у молодих, і один день в році. Здоров'я вам, сил і настрою, теплих і світлих, добрих і значущих днів!

День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку - вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!

Дівчата і хлопці! Поки ви молоді, у Вас має бути багато друзів. Друзі дорожче багатства, і якщо у вас багато друзів, то в скрутну хвилину, хоча б один друг зуміє Вам допомогти. Якщо доля прихильна до людини, то вона дарує найвірніших друзів!

Дорога молодь!

Бажаю вам сьогодні не просто веселитися, а провести час з розрахунком на перспективу, на корисні знайомства і, звичайно ж, на позитив. Шукайте, знаходьте тих, хто буде вам самим рідним не тільки в молодості, а й потім, коли день молоді святкуватимуть ваші внуки. Зловіть курс, по якому ви підете по життю, а разом з ним і попутний вітер!

Молодість - фундамент для серйозного, складного життя. І сьогодні головне побажання для молодих людей - побудувати життя так, як ви мріяли про це в дитинстві. Щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!

Коли на вулиці погана погода, то пам'ятаєте, що у вашому житті буде багато світлих і щасливих днів. Ви молоді, сильні, повні ідей і дивних рішень. Так доведіть всім, що молодість - не дурість, що молодість - можливість зробити краще цей світ, що тільки ваше молоде покоління здатне продовжити на цій планеті життя!

Молодим сьогодні всі шляхи відкриті. Адже саме молодість дає можливість проходити крізь неприступні перешкоди. Бажаю вам жити так, щоб років через п'ятдесят ви змогли сказати, що тільки завдяки вам, мир на землі став незрівнянно краще. І щоб молодість ваша проходила настільки значимо і продуктивно, щоб можна було написати про це багато томів книг.

День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Юнаки і дівчата! Розширюйте коло своїх друзів, поки ви молоді. Друзі дорожче всякого багатства, багатство - справа випадку, але якщо у вас багато друзів, то хоча б один з них так зуміє допомогти вам у важку хвилин Адже якщо доля прихильна до людини і хоче обдарувати його найбільшим щастям на світі, вона дає йому вірних друзів!

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