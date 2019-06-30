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День молодежи в Украине 2019: прикольные СМС-поздравления 30 июня

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День молодежи в Украине 2019: прикольные СМС-поздравления 30 июня
11:49 Сегодня Телеграф

Среди национальных праздников Украины есть один, особенно любимый многими молодыми гражданами Украины.

День молодежи, как национальный праздник был утвержден 22 июня 1994 президентом Украины Леонидом Кравчуком. По указу президента, День молодежи в Украине отмечаем ежегодно в последнее воскресенье июня.

Дата празднования Дня молодежи в 2019 году - 30 июня. ежегодно в этот день традиционно проходит множество мероприятий, концертов, выставок и ярмарок.

Поздравления

В день молодежи я, друзья,

Прошу вас только об одном:

Не верьте всем подряд, нельзя!

Живите собственным умом.

 

Любите родину свою,

Степной простор, лесную тень,

Ведь не взаймы ее дают,

Не на один лишь только день!

Сегодня, 30 июня, в Украине празднуют День молодежи

На Украине Молодежи день,

Который отмечает вся страна,

И молодежи всей не лень

Подняться с самого утра,

Чтоб праздник встретить свой достойно,

И поздравок из уст принять

Правителя первопрестольной,

Что власти держит рукоять.

День молодежи Украины 2019: лучшие поздравления на украинском языке в прозе

День молодежи Украины

Страны такой же молодой

ее поднимете с руины

Будьте же новою волной.

Ну а сегодня веселитесь,

Пускай сбываются мечты.

Любите нежно, торопитесь

Пока еще Вы молоды.

Лучшие поздравления в открытках с Днем молодежи Украины 2019

Молодые умы Украины,

Вас сегодня поздравить должны,

Поздравок принимайте, мужчины,

Да и девушки сильной страны.

С вами - будущее всей державы,

И на ваших плечах наша честь,

И пускай вы имеете право

Достоянье народа сберечь.

На нас надеется нация,

Мы те, кто творит историю,

На нас надеются в старости,

И гордо зовут молодежью.

 

Так не теряй же надежды,

С пути своего не сворачивай.

Пусть будет все лучше, чем прежде,

А радость судьбою назначена.

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Украина, Праздник, Смс, Стихи, Поздравления, День молодежи, Проза, 30 июня, 2019, День молодежи в Украине 2019.
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