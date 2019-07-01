Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день

Новости Украины: Это большой праздник природы, солнца и магического воздействия.

Традиции на 1 июля

Этот день - Ярилин - отличается палящим солнцем, это всем дням день, единственный и неповторимый. Все святые с Ярилой, языческим богом, меряются, побороть не могут. На Киевской Руси говорили: "Ярило - добр молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, во левой руке ржи пучок, в правой - палица. Взмахнет Ярило рожью - нивы тучнеют, хлеба колосятся, палицей взмахнет - громы гремят, дожди льют. Куда конь станет, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется".

На это время приходились древнерусские ярилины игрища, которые с течением времени превратились в ярмарки и походы в гости. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем - народ веселился, песни пел, молодежь хороводы водила.

Этот день особенный: считалось, что первого июля земные беды отступают, и становятся видны дыры земли, в которые можно увидеть очень многое. Например, если заплести в полдень крепкие (не первого года) ветки у березы в лесу, то сквозь них с крутого берега реки увидишь своих близких, тех, о ком давно не имел весточки. С этого дня меняли сено-солому в постелях, набивали матрасы свежескошенной и высушенной травой. Отправлялись на покосы.

Приметы на 1 июля

Федул на двор заглянул - пора серпы зубрить, к жатве готовится загодя.

Мошка над озимью - к улову перепелов.

Умоешься перед покосом росой - будешь красой.

На солнце платье выцветает, а полежавшее на утренней росе - красоту от зари принимает.

На то и сенокосная роса, чтобы стали зорче глаза.

На траве роса - легче ходит коса.

Пройди до солнышка два покоса - не будешь ходить босо.

Сенокосная роса и сутулого выпрямит, и здоровье поправит.

Вечерняя заря золотисто-желтая с розовыми отблесками - к хорошей погоде.

Вихри винтом - к ведру (солнечной погоде).

В июле гром и молнии не дают заснуть даже воробьям.

В июле на дворе пусто, а в поле густо.

В июле солнце без огня горит.

В июле тучи по ветру идут, с августа - против.