Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами

Новости Украины: 2 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Солнечно будет лишь на юге.

По всей территории Украины, за исключением южных областей, 2 июля пройдут дожди с грозами. Температура удержится на уровне 26-29°, на юге поднимется до 31-35°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях дневная температура составит 26-28°, ночная 17-19°, на севере и в центре днем ожидается 27-29°, ночью 19-21°, на востоке Украины дневная температура достигнет 29-31, а ночная 19-21°. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет солнечно, днем воздух местами прогреется до 34-35°, ночная температура составит 19-21°. Ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на вторник, 2 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30, дождь, гроза

Львов – +26...+28, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза

Тернополь – +26...+28, дождь, гроза

Черновцы – +26...+28, дождь, гроза

Хмельницкий – +26...+28, дождь, гроза

Луцк – +26...+28, дождь, гроза

Ровно – +26...+28, дождь, гроза

Житомир – +27...+29, дождь, гроза

Винница – +27...+29, дождь, гроза

Одесса – +33...+35, ясно

Николаев – +33...+35, ясно

Херсон – +32...+34, ясно

Симферополь – +27...+29, ясно

Кропивницкий – +31...+33, дождь, гроза

Черкассы – +27...+29, дождь, гроза

Чернигов – +27...+29, дождь, гроза

Сумы – +27...+29, дождь, гроза

Полтава – +27...+29, дождь, гроза

Днепр – +31...+33, ясно

Запорожье – +32...+34, ясно

Донецк – +31...+33, дождь, гроза

Луганск – +31...+33, дождь, гроза

Харьков – +29...+31, дождь, гроза

Киев – +26...+28, дождь, гроза

Прогноз погоды на 2 июля

В столице 2 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 26-28°.

Напомним, во Франции жара побила абсолютный рекорд - 44,3° выше нуля.

Июньская жара также побила все рекорды в Австрии.