Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день

Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами

Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
08:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 2 июля на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами. Солнечно будет лишь на юге.

По всей территории Украины, за исключением южных областей, 2 июля пройдут дожди с грозами. Температура удержится на уровне 26-29°, на юге поднимется до 31-35°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях дневная температура составит 26-28°, ночная 17-19°, на севере и в центре днем ожидается 27-29°, ночью 19-21°, на востоке Украины дневная температура достигнет 29-31, а ночная 19-21°. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет солнечно, днем воздух местами прогреется до 34-35°, ночная температура составит 19-21°. Ветер западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на вторник, 2 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +28...+30, дождь, гроза
  • Львов – +26...+28, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +26...+28, дождь, гроза
  • Тернополь – +26...+28, дождь, гроза
  • Черновцы – +26...+28, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +26...+28, дождь, гроза
  • Луцк – +26...+28, дождь, гроза
  • Ровно – +26...+28, дождь, гроза
  • Житомир – +27...+29, дождь, гроза
  • Винница – +27...+29, дождь, гроза
  • Одесса – +33...+35, ясно
  • Николаев – +33...+35, ясно
  • Херсон – +32...+34, ясно
  • Симферополь – +27...+29, ясно
  • Кропивницкий – +31...+33, дождь, гроза
  • Черкассы – +27...+29, дождь, гроза
  • Чернигов – +27...+29, дождь, гроза
  • Сумы – +27...+29, дождь, гроза
  • Полтава – +27...+29, дождь, гроза
  • Днепр – +31...+33, ясно
  • Запорожье – +32...+34, ясно
  • Донецк – +31...+33, дождь, гроза
  • Луганск – +31...+33, дождь, гроза
  • Харьков – +29...+31, дождь, гроза
  • Киев – +26...+28, дождь, гроза

Прогноз погоды на 2 июля

В столице 2 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 26-28°.

Грязный воздух в Киеве в Госпотребслужбе обещают каждое лето

Напомним, во Франции жара побила абсолютный рекорд - 44,3° выше нуля.

Июньская жара также побила все рекорды в Австрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
02 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
03 Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж
04 Это опасно: врачи советуют не употреблять пищу с активированным углем
05 ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь