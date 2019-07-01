Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами

По всей территории Украины, за исключением южных областей, 2 июля пройдут дожди с грозами. Температура удержится на уровне 26-29°, на юге поднимется до 31-35°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В западных областях дневная температура составит 26-28°, ночная 17-19°, на севере и в центре днем ожидается 27-29°, ночью 19-21°, на востоке Украины дневная температура достигнет 29-31, а ночная 19-21°. В Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет солнечно, днем воздух местами прогреется до 34-35°, ночная температура составит 19-21°. Ветер западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на вторник, 2 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 2 июля
В столице 2 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 26-28°.
Напомним, во Франции жара побила абсолютный рекорд - 44,3° выше нуля.
Июньская жара также побила все рекорды в Австрии.