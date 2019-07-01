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Новолуние 2 июля 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 2 июля 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Каждое Новолуние - это довольно опасное время, сопряженное с определенными рисками.

Новолуние в созвездии Рака и солнечное затмение — вот главные события второго июля. Эксперты предлагают познакомиться с мнением астрологов, чтобы понять, какие дела планировать на вторник, а от чего лучше отказаться, чтобы не испытывать судьбу на прочность. Благодаря своевременным рекомендациям будет проще привлечь в жизнь благополучие и ловко избежать возможных неприятностей.

Что можно делать 2 июля

В день Новолуния важно сохранять позитивный настрой, чтобы мелкие неприятности не стали в дальнейшем источником больших проблем. Поднять себе настроение можно благодаря позитивным установкам, которые стоит проговаривать, глядя в свое зеркальное отражение. Такой метод поможет сохранять самообладание и не поддаваться на провокации в течение всего дня.

2 июля удачный день для планирования. Новые начинания, оформленные сначала на бумаге, будет проще осуществить. Опасный период пройдет, и станут видны недочеты и промахи, которые удастся исправить без труда.

Несмотря на опасности, этот день удачен для физических нагрузок, но только посильных. Поддержка организма в тонусе важна для того, чтобы сил хватило на запланированные дела, а настроение оставалось приподнятым.

Полезным будет самоанализ. В день Новолуния лучшие стремления обязательно должны получить развитие, а значит, стоит на время отрешиться от забот, чтоб мысленно расставить приоритеты, найти проблемные вопросы, как можно скорее разрешить их и встать на путь к благополучной жизни.

Что нельзя делать в Новолуние

Влияние Рака усиливает эмоции, поэтому 2 числа важно соблюдать внутреннее равновесие и не провоцировать конфликтные ситуации. Это будет чревато скандалами как в семье, так и в деловой сфере. Астрологи рекомендуют по возможности не выполнять коллективной работы, чтобы уменьшить риск возникновения спорных ситуаций. В общении с близкими предотвратить скандалы получится, если найти компромиссные решения и не обижаться по пустякам.

Денежные траты в день Новолуния могут стать причиной материальных проблем, поэтому занимать, давать в долг и тратить сбережения, поддавшись эмоциям, не стоит. В этот день лучше вовсе не посещать магазинов с крупными денежными суммами в кармане, чтобы соблазн купить множество бесполезных акционных товаров не стал причиной бедности и неприятностей.

Принимать серьезные решения в день солнечного затмения и Новолуния также не стоит. Их лучше отложить, чтобы потом не сожалеть о поспешных выводах. Сделки, договоренности, крупные покупки, предложения руки и сердца, а также иные важные решения в скором времени могут утратить свою актуальность или оказаться преждевременными. Астрологи советуют планировать, но не совершать ответственных шагов под влиянием эмоций. 

Знаменательные события в истории: 1 июля 2019 года

В период Новолуния важно следить за самочувствием. Повышается риск переутомиться, поэтому необходимо чередовать активный труд с отдыхом. Также в Новолуние многие испытывают головные боли, а значит, нужно соблюдать распорядок дня и не игнорировать сигналы организма. Это поможет избежать негативных последствий со здоровьем.

Новые начинания 2 июля — не лучшая затея. В это время стоит посвятить себя завершению текущих дел, которые не потребуют чрезвычайных усилий и внимания. Из-за повышенной импульсивности существует риск досадных промахов, поэтому тем, кто собирается совершить что-то грандиозное, стоит переждать опасные дни.

Новолуние — особый период, когда можно осуществить свои желания, если искренне верить в то, что все сложится наилучшим образом. Можно заняться обновлением энергетики, а также провести несколько обрядов, направленных на освобождение от любого негатива.

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