Солнечное затмение 2 июля: как это повлияет на разные знаки Зодиака

Новости Украины: С одной стороны астрологи говорят нам начать действовать, осуществлять свои мечты и желания, а с другой - обратить внимание на взаимоотношения с родными и близкими и на свои чувства.

В этот раз Солнечное затмение пройдет под покровительством знака зодиака Рак. А удачу принесет камень Амазонит. В целом - это хороший знак, так как солнечное затмение в Раке делает людей добрее и вызывает в нас желание помогать. Людям хочется заботиться друг о друге, партнеры настраиваются на романтический лад, родители становятся мягче и сговорчивее, на работе у ваших коллег тоже просыпаются самые теплые и добрые эмоции. Но в этом кроется и подвох, ведь некоторые могут воспользоваться вашей уязвимостью из-за чего вы можете много потерять. Никто не говорит, что никому нельзя помогать, однако быть немного осторожнее нужно обязательно.

Овен

У тех Овнов, которые давно мечтают избавиться от чего-либо в своей жизни, наконец, все получится, как нельзя лучше. И это касается не только вредных привычек, но и токсичных людей в вашей жизни. А бонусом за ваш нелегкий труд будет новая встреча, которая может обернуться романтическими отношениями или крепкой дружбой. Ваша главная задача в этом случае максимально открыть себя для этого события и не ставить никаких психологических барьеров. Отбросьте все сомнения, ведь этот человек, возможно, подарит вам много приятных воспоминаний.

Телец

У вас начинается очень спокойный период, когда ничто не нарушит вашей гармонии. Хорошо бы это время посвятить тому, о чем вы давно мечтали, например, отправиться в салон красоты, или начать изучать новую для вас сферу, а может вы давно хотели бы провести вечер за любимой книгой с чашкой любимого горячего напитка Что ж, отбросьте все заботы, убрать в доме можно и на следующий день, а если вы закажите еду из ресторана на один вечер, ничего плохого не случится. Позвольте себе этот отдых - вы его заслужили.

Близнецы

Близнецам стоит подумать о том, чтобы ввести спорт или легкую гимнастику в свою жизнь. Никто не говорит о том, чтобы вы тут же отправились в фитнес-клуб. Начните с малого, хотя бы с утренней зарядки. Вот увидите, как преобразитесь вы и ваша жизнь. К тому же, это затмение сулит вам новый этап в жизни, который лучше встретить с радостью. А небольшая физическая нагрузка заставит вас быть энергичнее и добавит красок в вашу жизнь.

Рак

У вас вдруг появится непреодолимое желание изменить свою жизнь, сделать её лучше, продвинуться по карьерной лестнице, выучить, наконец, английский или похудеть. И при этом, скорее всего, ваши действия будут хаотичны и не продуманы, что не сильно поможет вам в осуществлении задуманного. Поэтому сначала мы ставим себе цель, потом разрабатываем план и уже следующим шагом должно стать её воплощение. Только так вы добьетесь желаемого результата.

Лев

В этот день вы можете встать не с той ноги. Вам будет казаться, что вы так и не смогли добиться того, о чем мечтали, что жизнь ваша летит в тартарары и каждый день приносит только несчастье и беды. Хотя на самом деле все не так, это лишь усталость и вам нужен отдых, новые эмоции и впечатления. Если есть возможность, то лучше взять выходной и хорошенько повеселиться дома, с друзьями или отправиться в небольшой уикенд. Так вы сможете посмотреть на свою жизнь под другим углом, вам откроются новые идеи и возможности, которых вы не замечали и игнорировали.

Дева

Не стоит полагаться в этот день на чувства или других людей. Если вы хотите чего-то добиться, помогут вам в этом только холодный рассудок и ваши навыки, прежде всего. Если же вы вынуждены работать в компании с другими людьми, то старайтесь иметь несколько планов на случай, если кто-то подведет вас. Крупных сделок и инвестиций лучше избежать, ведь они не принесут прибыли, а то и вовсе станут убыточными. Некоторые одинокие Девы могут встретить человека, с которым у них будет легкий флирт. Перерасти в серьезные отношения могут помешать ваши предрассудки и стереотипы. Поэтому старайтесь оценивать человека по его делам, прежде всего. Так вы сможете избежать не только обмана, но и предвзятости в отношениях.

Весы

На работе обязанности и дела будут сыпаться на вас рекой. Вам может казаться, что если вы откажете своему боссу, то лишитесь работы. Но помните, что любому человеку нужен отдых. Тем более, что из-за того, что вас постоянно нет дома, семья в восторге тоже не будет. Возможно будет лучше, если обязанности на работе будут распределены на всех работников одинаково Или же все дело в том, что вы не можете организовать свое время. Постарайтесь разобраться в истинных причинах ваших задержек на работе и устранить их.

Стрелец

Стрельцам в этот период то и дело будут поступать выгодные предложения на работе. Также вы сможете показать хорошие результаты и проявить себя с лучшей стороны, что заметит начальство, но не сразу. Поэтому наберитесь терпения и не сбавляйте темп. Что касается остального, то в сфере любви и взаимоотношений с окружающими могут возникнуть проблемы не по вашей вине. Таким образом судьба проверяет на прочность ваше окружение. Увы, но некоторые отсеются, другие, наоборот, покажут себя с неожиданной приятной стороны. Грустить по поводу того, что кто-то ушел из вашей жизни вовсе не стоит. Возможно они и не были никогда вам настоящим другом.

Скорпион

В этот период у вас на работе может быть несколько напряженная обстановка, возможны конфликты не только с коллегами, но и с подчиненными, и начальством. Старайтесь быть более лояльны и дипломатичны, ведь всему виной энергия затмения. Проявите мудрость и терпение и вам в будущем воздасться втрое за ваше умение сглаживать острые углы. Но будьте и осторожны, главное не позволить, чтобы вам сели на шею. Если дело доходит до откровенной наглости и невоспитанности, то терпеть такое неуважение к себе ни в коем случае нельзя.

Козерог

Если ваша работа и ваш доход давно вас не устраивают, пора задуматься о том, чтобы сменить её. Необязательно тут же бежать и увольняться, можно ведь сделать это не так резко. Например, сначала составить список своих умений, посмотреть объявления о работе, узнать кто более востребован сегодня, можно пройти собеседования. Настроиться на новую жизнь вам помогут и другие изменения, например, внешности, имиджа, в конце концов, можно сделать перестановку в доме. Ведь немаловажную роль играет наш настрой, чтобы изменить свою жизнь, сначала нужно начать менять себя самого.

Водолей

Возможны некоторые перемены в отношениях с вашим любимым человеком. Одни почувствуют излишнюю холодность, другие наоборот поймут, что пора сбавить обороты. Но помните, что в таких делах стоит учитывать мнение двоих, а не одного. Вам может показаться, что ваш любимый человек на вас не так посмотрел, что он ждет от вас чего-то, чего вам не хотелось бы делать. Однако на самом деле все не так, как кажется и это вы только придумали. Лучше всего любые проблемы обсуждать со своим партнером, а не решать за вас двоих.

Рыбы

Вам уже давно хочется что-то изменить, от чего-то избавиться, испытать новые эмоции Так чего вы ждете Знака свыше Тогда вот он, начните действовать. Хотите научиться рисовать Покупайте кисточки, карандаши, бумагу, краски и за дело! Хотите похудеть Начните с малого - увеличьте нагрузку, делайте утреннюю зарядку, пересмотрите ваш режим питания. Не сидите на месте, если вы долго будете думать о том, как осуществить что-то, то упустите момент.