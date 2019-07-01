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В Украине началась вступительная кампания в вузы

В Украине началась вступительная кампания в вузы
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

На сайт Минобразования обнародованы инструкция и видео для работы с электронным кабинетом.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

В электронных кабинетах абитуриенты смогут подать документы в вузы. Но сами заявления на вступление - как в электронной, так и в бумажной форме - можно будет подавать только с 10 июля. Выпускники, которые поступают по результатам ВНО, должны выбрать вуз до 22 июля.

Те, кто поступает по собеседованию или экзаменам, должны подать документы до 16 числа. Уже через месяц 1 августа - МОН Украины обнародует рейтинговый список абитуриентов. Зачислить абитуриентов вузы должны до 9 августа.

На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выборе конкурсных предложений и подаче электронных заявлений.

Вступительный сезон: в МОН выложили инструкцию для абитуриентов

Регистрация кабинетов начнется 1 июля на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/ 

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Высшее образование, ВУЗы, ВНО, Вступительная кампания.
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