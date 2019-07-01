Петров пост 2019: календарь питания по дням

Новости Украины: Пост Петра и Павла всегда начинается во второй понедельник после Троицы.

С 24 июня у православных начинается Петров пост. Это первый из двух летних постов (второй – Успенский). Он продлится 18 дней до 12 июля.

История поста

Петров пост также называют апостольским, потому что в него чествуют апостолов Петра и Павла, которые постились перед тем, как начать проповедовать. Однако изначально он не был связан с апостолами. Как Апостольский этот пост утвердился тогда, когда в Риме и Константинополе построили храмы в честь Петра и Павла.

Петров пост начинается через 7 дней после Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. Заканчивается он накануне Дня святых Петра и Павла 12 июля. Из-за этого в разные годы Петровка может иметь разную длительность - от 8 до 42 дней. В 2019 году Петров пост продлится всего 18 дней, в то время как в прошлом году было 38.

Петров пост 2019: питание по дням

Понедельник: горячая пища без масла;

Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

Каждому верующему нужно посоветоваться со священнослужителем относительно строгости поста. Кроме этого, пост не нужно соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и больным.