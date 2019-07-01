Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн
СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Команды Ломаченко и Кэмпбелла договорились о бое
Солнечное затмение 2 июля: как это повлияет на разные знаки Зодиака
Солнечное затмение 2 июля: как это повлияет на разные знаки Зодиака

Петров пост 2019: календарь питания по дням

Петров пост 2019: календарь питания по дням
12:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Пост Петра и Павла всегда начинается во второй понедельник после Троицы.

С 24 июня у православных начинается Петров пост. Это первый из двух летних постов (второй – Успенский). Он продлится 18 дней до 12 июля.

История поста

Петров пост также называют апостольским, потому что в него чествуют апостолов Петра и Павла, которые постились перед тем, как начать проповедовать. Однако изначально он не был связан с апостолами. Как Апостольский этот пост утвердился тогда, когда в Риме и Константинополе построили храмы в честь Петра и Павла.

Петров пост начинается через 7 дней после Троицы, которая, в свою очередь, зависит от даты Пасхи. Заканчивается он накануне Дня святых Петра и Павла 12 июля. Из-за этого в разные годы Петровка может иметь разную длительность - от 8 до 42 дней. В 2019 году Петров пост продлится всего 18 дней, в то время как в прошлом году было 38.

Петров пост 2019: питание по дням

Понедельник: горячая пища без масла;

Вторник: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Среда: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Четверг: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Пятница: сухоядение (хлеб, фрукты, овощи, вода);

Петров пост 2019: что нельзя делать и что можно есть

Суббота: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом;

Воскресенье: разрешены рыба и горячая пища с растительным маслом.

Каждому верующему нужно посоветоваться со священнослужителем относительно строгости поста. Кроме этого, пост не нужно соблюдать детям, пожилым людям, беременным женщинам и больным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, История, Традиции, Пост, Календарь питания, Петров пост, календарь питания по дням, Петров пост 2019, Летний пост 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
02 Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
03 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
04 Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
05 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине началась вступительная кампания в вузы
В Украине началась вступительная кампания в вузы
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: Украину накроют дожди с грозами
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы как часть Японии (Фото, Видео)
Организаторы G20 "отдали" Курилы Японии
Ученые подтвердили возможность появления сверхмассивных черных дыр без участия звезд
Ученые подтвердили возможность появления сверхмассивных черных дыр без участия звезд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь