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СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн

СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн
12:59 Сегодня Телеграф СБУ Фото: СБУ

Новости Украины: СБУ задержала полковника одного из военных представительств Министерства обороны, организовавшего схему хищения средств государственного предприятия "Антонов".

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили противоправную схему присвоения средств государственного предприятия оборонного комплекса, к которой причастен чиновник Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает прес-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия «Антонов».

Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт.

На самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам. В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса было нанесено убытки на сумму свыше 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, по материалам СБУ следователи Святошинского управления полиции провели санкционированные следственные действия.

Во время обысков правоохранители обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки.

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Также быль обрнаружены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок и документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы.

Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к сделке других должностных лиц Минобороны

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СБУ, Антонов, ВПК, Расхитительство в ВПК.
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