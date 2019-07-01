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ГБР расследует покупку телеканала "Прямой"

ГБР расследует покупку телеканала "Прямой"
19:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня появилась информация об обысках на телеканале "Прямой".

На сегодняшний день Государственное бюро расследований проводит следственные действия по купле-продаже телеканала «Прямой».

Об этом сообщает ГБР в Facebook.

"Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала «Прямой». Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.

Ранее в СМИ появилась информация об обысках на телеканале "Прямой", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко. Впоследствии ведущий телеканала Тарас Березовец опроверг эту информацию.

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СБУ, ГПУ, TВ-программа, НАБУ, ГБР, Прямой.
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