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Российский суд предъявил окончательное обвинение девятому военнопленному моряку

Российский суд предъявил окончательное обвинение девятому военнопленному моряку
23:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В России предъявили окончательное обвинение захваченному моряку Гриценко.

Провели следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко, который стал девятым по счету военнопленным украинским моряком, которому следствие РФ предъявило обвинение в окончательной редакции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, относительно Дениса Гриценко был проведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 III Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2 292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, в соответствии с пунктом 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков. Также, в ходе следственных действий, Денису Гриценко было предъявлено обвинение в окончательной редакции", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметил адвокат, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции.

Полозов также сообщил о самочувствии моряков: "До начала следственных действий у нас была возможность пообщаться с Денисом. Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги. С радостью узнал о женитьбе Виктора Безпальченка с Татьяной и передает молодым свои поздравления!"

На прошлой неделе предъявлены окончательные обвинения восьми украинским морякам, которых удерживают в российском плену.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

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Россия, Николай Полозов, Захваченные моряки, Денис Гриценко.
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