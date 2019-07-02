В Нацполиции рассказали о подготовке к охране правопорядка в день выборов

Новости Украины: В Нацполиции рассказали о мерах и новациях, которые будут привлекаться для организации охраны правопорядка в день парламентских выборов в Украине.

В день выборов в Верховную Раду планируется привлечь более 72 тыс. полицейских для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщил на совещании во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Всего, по его словам, в течение предвыборной кампании в органы полиции поступило более 1,4 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

"В основном указанная информация связана с незаконной агитацией – 1093 факта, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствиями осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал замглавы Нацполиции.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе Национальной полиции отметил, что с начала избирательного процесса начато 60 уголовных производств: 48 уголовных производств непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, еще 12 производств – это преступления общеуголовной направленности, косвенно связанные с нарушением избирательного процесса.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской (8) и Днепропетровской областях (7), а также в г.Киеве (6).

Кроме того, на период избирательной кампании и выборов в Верховную Раду будут созданы мобильные группы, которые будут направлены в территориальные подразделения.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"На время выборов в Нацполиции созданы мобильные группы из числа сотрудников департамента оперативной поддержки. Группы будут направлены для работы в территориальные подразделения. Это ваши помощники. Функция мобильных групп - это коммуникация с участниками избирательного процесса", - рассказал Князев во вторник на видеоселекторном совещании, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Глава Нацполиции отметил надлежащую работу ситуационных центров в регионах. В частности, указал на качественную и своевременную передачу информации о событиях, связанных с избирательным процессом.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.