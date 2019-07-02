Князев: В Киеве изьяли рекордную партию кокаина на $60 миллионов

Новости Украины: Правоохранители изъяли 400 кг кокаина стоимостью 60 миллионов долларов.

О ходе спецоперации рассказал на брифинге председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 кг наркотического средства "кокаин", чистота которого более 90%. Общая стоимость "зелья" составляет около $60 миллионов", - отметил Князев.

Он добавил, что правоохранители пресекли деятельность международной группы преступников, которые поставляли наркотики из стран Латинской Америки до западной Европы.

Председатель Нацполиции рассказал, что 19 июня в результате операции было задержано первых трех причастных к транспортировке и реализации наркотиков граждан Украины. Так, в результате обысков правоохранители изъяли первую партию наркотиков - 270 кг.

"И вчера 1 июля другая часть преступников появилась в поле зрения Нацполиции: они прилетели в Украину, и мы изъяли остатки в два этапа - 70 и 60 кг кокаина - в транспортных средствах и в нескольких местах складирования на территории Киева", – отметил Князев.

По его словам, в настоящее время шестерым участникам преступной группировки уже избрали меры. Среди задержанных есть граждане Нидерландов и Великобритании.