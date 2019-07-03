"Дематерщина языка": когда Рада рассмотрит законопроект Богомолец

Новости Украины: Комитет ВР по вопросам свободы слова рассмотрит законопроект о дематерщине языка на следующем заседании.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на следующем заседании рассмотрит законопроект «О противодействии сквернословию» по дематерщине языка.

Как передает корреспондент, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель комитета Виктория Сюмар.

«Провели комитет. Подписали и подали постановление о моратории на проверку СМИ в ходе выборов. Также решили последнее заседание посвятить всё же законодательной инициативе госпожи Богомолец», - отметила депутат.

Она отметила, что законопроектом предлагается, чтобы исключительный перечень «матов» утвердил Кабинет министров.

«Думаю, это идеальная тема для рассмотрения следующей Рады и на следующего Кабинета министров. Одно заседание - на анализ одного мата - на полгода страна будет обеспечена эксклюзивным и инновационным шоу», - написала Сюмар.