Четвертая годовщина создания НПУ: сегодня отмечается День Национальной полиции

Новости Украины: В Украине в четверг, 4 июля, празднуют День Национальной полиции.

Праздник установлен согласно указу Президента от 4 апреля 2018 года. Как известно, после Революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании силовых структур, в том числе и в реформировании правоохранительной системы.

Уже осенью 2014 года была представлена концепция реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции. В конце концов, 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции".

В соответствии с этим, основные задачи Нацполиции - реализация государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержки общественной безопасности и порядка, предоставление в пределах, определенных законом, услуг по помощи лицам, которые по личным, экономическим, социальным причинам или из-за чрезвычайных ситуаций нуждаются в такой помощи.

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине. Почти месяц патрульная полиция Киева работала в тестовом режиме и показала хорошие результаты своей работы. Вторым украинским городом, где заработали полицейские, стал Львов, третьим - Одесса.