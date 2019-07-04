Стало известно, какая заставка принесет удачу

Новости Украины: Эксперты предлагают узнать, какие заставки на мобильном телефоне могут привлечь успех и процветание.

Древнее учение фэн-шуй касается всех сфер жизни человека. Благодаря ему каждый может с легкостью изменить свою жизнь в лучшую сторону, в том числе притянуть блага с помощью мобильного телефона.

Фэн-шуй — древнее китайское учение, которое не теряет актуальности и в современном мире. Его используют не только для того, чтобы обустроить дом, деловой кабинет или сад, но и для того, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Мобильный телефон — это не просто инструмент для связи. Даже цифры номера несут огромный энергетический потенциал. Кроме того, размер, цвет и даже форма мобильного телефона могут принести владельцу удачу.

Форма и цвет телефона по фэн-шуй

Согласно учению фэн-шуй, цвет должен соответствовать стихии, которая помогает восполнять запасы энергии и благоприятно влияет на человека. Форма мобильного устройства тоже имеет значение, если люди привыкли брать от жизни все и получать поддержку своей стихии.

Огонь: оттенки красного и оранжевого; выступающие углы.

Земля: желтые, коричневые, бежевые оттенки; квадратная форма.

Вода: голубые, синие, черные оттенки; обтекаемые формы и лунообразные выступы.

Дерево: оттенки зеленого и коричневого; прямоугольная форма.

Металл: серебристые, серые, охра; круглая и овальная форма.

Заставки на телефон по фэн-шуй

Инь и Янь. Узнаваемая многими заставка будет служить гарантом внутреннего спокойствия и душевного равновесия. Слияние женского и мужского начала позволит одерживать победы в деловой и личной жизни, избегать неприятных разговоров и выходить лидерами из затруднительных ситуаций.

Стихии. Принадлежность к стихии Земли, Воды, Воздуха или Огня, отраженная на заставке, придаст сил владельцу телефона. Поддержка собственной стихии поможет в разы быстрее решать поставленные задачи, не терять силы и день за днем приближаться к благополучию.

Хоттей. Заставка с изображением божества привлечет в жизнь денежное благополучие. Такие обои — гарант звонков от потенциальных клиентов, работодателей, партнеров или инвесторов с прекрасными выгодными предложениями.

Дракон. Заставка в лучших традициях любителей жанра фэнтези является символом мудрости, успеха и процветания. Такое изображение — находка для учащихся, а также для амбициозных людей, стремящихся построить карьеру или начать личное дело.

Ловец снов. Такая заставка пригодится тем, кто страдает от бессонницы или не может справиться с кошмарами, преследующими по ночам. Ловец снов — это еще и мощная защита от недоброжелателей.

Бегущая лошадь. Изображение грациозного животного, выбранное для заставки, поможет целеустремленно двигаться вперед, преодолевать трудности и привлекать благополучие. Этот символ лучше всего подходит тем, кто нацелен на карьерный рост и привык трудиться не покладая рук.

Веер. Такая заставка с легкостью избавит от неприятностей, станет талисманом для тех, кто вынужден общаться с людьми, обладающими неприятной энергетикой. Веер, согласно учению фэн-шуй, способен преобразовать отрицательную энергию в положительную, поэтому такая заставка будет находкой для людей, часто общающихся с большим количеством подчиненных или посетителей.

Слон. Такое изображение также притягивает успех и является символом везения. Заставка станет личным талисманом для людей, которые привыкли рисковать.

Учение фэн-шуй пригодится каждому. Благодаря особым талисманам можно привлечь благополучие и изменить жизнь к лучшему.