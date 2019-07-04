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Турчинов выступил против легализации марихуаны

Турчинов выступил против легализации марихуаны
15:13 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На инициативу о легализации медицинской марихуаны отреагировали Турчинов и его "Всеукраинский Собор".

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор", возглавляемое экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, выступило против законопроекта № 10313, который предлагает легализовать медицинский каннабис.

Обращение к спикеру Андрею Парубию и народным депутатам обнародовал 4 июля сам Турчинов.

По мнению авторов обращения, принятие указанного закона "будет способствовать распространению наркомании в обществе".

"Ссылка на право человека на жизнь в названии и в пояснительной записке к законопроекту, направленного на легализацию, культивирования и оборот наркотических средств, кажется кощунством", - считают авторы обращения.

По их мнению, "право человека на жизнь включает в себя и свободу от наркотической зависимости".

"По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в том числе в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества", - говорится также в обращении.

Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.

Опрос: 58% украинцев поддерживают идею легализации медицинской марихуаны

15 мая комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.

20 мая более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Александр Турчинов, Медицинский каннабис, Всеукраинский Собор.
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