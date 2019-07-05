Минобразования проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов

Новости Украины: МОН проведет конкурс учебников для 3 и 7 классов.

МОН проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки с перечнем учебников обнародован на сайте Института модернизации содержания образования МОН.

"В 2019/2020 учебном году Министерством образования и науки Украины предусматриваются конкурсные отборы учебников для 3 и 7 классов учреждений общего среднего образования", - говорится в документе.

Отмечается, что конкурсный отбор будет осуществляться по новому порядку о конкурсном отборе учебников, кроме электронных.

Всего в приложении к документу объявлено 26 названий учебников для 3 класса и 51 название учебников для 7 класса.