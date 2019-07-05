Скачать
Пятница, 05.07.2019
Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
Штаб ООС: Россия наращивает силы возле украинской границы
Штаб ООС: Россия наращивает силы возле украинской границы
Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
Букмекеры назвали фаворита в борьбе за Золотой мяч
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов
Продукты для хорошего настроения: топ-7 природных антидепрессантов

Минобразования проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов

Минобразования проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов
07:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МОН проведет конкурс учебников для 3 и 7 классов.

МОН проведет конкурсный отбор учебников для 3 и 7 классов.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки с перечнем учебников обнародован на сайте Института модернизации содержания образования МОН.

"В 2019/2020 учебном году Министерством образования и науки Украины предусматриваются конкурсные отборы учебников для 3 и 7 классов учреждений общего среднего образования", - говорится в документе.

Во Львове откроют первую ИТ-школу

Отмечается, что конкурсный отбор будет осуществляться по новому порядку о конкурсном отборе учебников, кроме электронных.

Всего в приложении к документу объявлено 26 названий учебников для 3 класса и 51 название учебников для 7 класса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Школа, МОН, Учебники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Посол о Зеленском и Трюдо: Мне кажется, они почувствовали друг друга
03 Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
04 ОБСЕ затрудняется верифицировать разведение сил у Станицы Луганской
05 Климкин о преемнике Пристайко: Я желаю ему быть назначенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 4 июля: Клюев&amp;Шарий отстранены, закон о люстрации, &quot;Слуга народа&quot; о Донбассе
Итоги 4 июля: Клюев, Шарий и люстрация
В Грузии прошел рок-концерт против &quot;российской оккупации&quot;
В Грузии прошел рок-концерт против "российской оккупации"
ЦИК отменила регистрацию 8 кандидатов-мажоритарщиков
ЦИК отменила регистрацию 8 кандидатов-мажоритарщиков
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Быстрое похудение: 7 эффективных упражнений в воде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь