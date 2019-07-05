Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия

Новости Украины: Главная примета дня: дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба.

Традиции на 5 июля

Говорят, что это день исцеления души и тела. Утром на Руси именно 5 июля отправлялись в лес для того, чтобы собрать целебных трав и заготовить немного веников для бани. Обычно веники старались вязать впрок. По традиции, в тот же вечер и отправлялись париться в бане, используя свежие веники – это, по приметам, сулило крепкое здоровье на весь год.

5 июля крестьяне могли повторно сеять редис. Отмечали, что у раннего картофеля появляются цветки. Также можно промыть побеги флоксов и роз.

Если человек родился 5 июля, то ему покровительствует сосна, пихта и ель. Считается, что в трудную минуту нужно прийти в лес и обнять дерево-покровитель, попросив у него помощи – скоро удастся обрести душевное спокойствие.

Это день встреч, говорили, что если накануне Ульян не нашел свою Ульяну, то теперь уж она сама пошла его искать - и нашла.

В этот день примечали погоду: если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.

Приметы на 5 июля

Домашняя птица ощипывается, купается в пыли, хохлится - перед ненастьем.

Если камни "потеют" (на них появляется влага) - скоро быть дождю.

Вечерняя роса - первая примета хорошей погоды на завтрашний день.

Комары летают роем - к хорошей погоде.